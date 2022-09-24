У Конгресі США запропонували запровадити механізм санкцій проти російських воєнних злочинців

Група законодавців від Демократичної та Республіканської партій пропонує ухвалити закон, що закріплює офіційну американську політику щодо покарання Росії за військові злочини, скоєні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Конгресмен-республіканець зі штату Техас Пет Феллон, автор законопроєкту, винесеного на розгляд Палати представників, заявив, що виявлення масового поховання в українському місті Ізюм після того, як звідти були витіснені російські окупанти, зміцнює рішучість США добиватися відповідальності за ймовірні воєнні злочини та злочини.

"Вторгнення Росії в Україну показує повну зневагу Володимиром Путіним життям людей", - йдеться у заяві Феллона.

Спонсором законопроєкту в Палаті представників став демократ Джиммі Панетта, а відповідний законопроєкту до Сенату внесли республіканець Тодд Янг та демократка Джекі Розен.

В інформаційному бюлетені, наданому виданню The Hill офісом Пета Феллона, зазначається, що запропонований закон підтримується Фондом дій на захист демократії, політичним підрозділом аналітичного центру Фонду захисту демократій, що базується у Вашингтоні.

Конгресмени закликають оновити текст у законі, який встановлює режим санкцій проти Росії за її зловмисну поведінку, який називається законом "Про протидію противникам Америки через санкції", щоб покарання понесли всі особи, відповідальні за злочини, скоєні в Україні.

Зокрема, законопроєкту спрямований на виявлення російських громадян, причетних до примусового переселення, затримання та фільтрації українців на окупованих Росією територіях та в самій Росії. Такі дії пропонується називати воєнними злочинами чи злочинами проти людяності, відповідно до Женевської конвенції.

"Розширюючи повноваження щодо застосування санкцій проти Росії, наш закон "Про політику в галузі прав людини в Україні" є засобом притягнення Росії до відповідальності за її мерзенні дії та засобом стримування від подальших злочинів проти людяності", - заявив конгресмен Панетта.

Інші положення законопроєкту включають вказівку до Державного департаменту випустити секретний звіт Конгресу про масштаби воєнних злочинів Росії, включаючи порушення прав людини.

Нагадаємо, раніше демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсі Грем внесли на розгляд Сенату США черговий законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.