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Советник Байдена по нацбезопасности посетил Киев и встретился с Зеленским, - Bloomberg

Фото: Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с незапланированным визитом Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что в ходе визита советник Байдена провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По данным СМИ,

Напомним, что сегодня, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.

Ранее Салливан заявил, что ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

Ранее также в Конгрессе США предложили ввести механизм санкций против российских военных преступников.

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