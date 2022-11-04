Советник Байдена по нацбезопасности посетил Киев и встретился с Зеленским, - Bloomberg

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил с незапланированным визитом Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что в ходе визита советник Байдена провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
По данным СМИ,
Напомним, что сегодня, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk.
Ранее Салливан заявил, что ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.
Ранее также в Конгрессе США предложили ввести механизм санкций против российских военных преступников.
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