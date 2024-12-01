Радіус дії до 60 км. Північна Корея могла передати Росії потужні РСЗВ, - Forbes

Зазначається, що КНДР могла передати Росії 100 артилерійських систем, у тому числі самохідні гаубиці М1989 і реактивні системи залпового вогню М1991.

Аналітик Девід Акс зазначає, що гаубиці M1989 стріляють 170-мм снарядами вагою по 45 кг кожен на відстань щонайменше 40 км. За словами аналітика, M1991 - це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей Росії.

Система здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Акс стверджує, що ця РСЗВ перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України, за винятком американських HIMARS.

Північнокорейська армія ховає свої M1991 у гірських редутах уздовж демілітаризованої зони між двома Кореями. У воєнний час пускові установки могли б бомбити Сеул.

Аналітик додає, що ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. M1991 могли б вражати Харків, який розташований всього за 25 миль (40 км) від російсько-українського кордону.