Радиус действия до 60 км. Северная Корея могла передать России мощные РСЗО, - Forbes

КНДР могла передать России 100 артиллерийских систем, в том числе самоходные гаубицы М1989 и реактивные системы залпового огня М1991.

Аналитик Дэвид Акс отмечает, что гаубицы M1989 стреляют 170-мм снарядами весом по 45 кг каждый на расстояние не менее 40 км. По словам аналитика, M1991 - это новое мощное дополнение к артиллерийским возможностям России.

Система способна стрелять 240-мм ракетами весом 187 кг на расстояние до 60 км. Акс утверждает, что этот РСЗО превосходит большинство артиллерийских систем, находящихся на вооружении Украины, за исключением американских HIMARS.

Северокорейская армия прячет свои M1991 в горных редутах вдоль демилитаризованной зоны между двумя Кореями. В военное время пусковые установки могли бомбить Сеул.

Аналитик добавляет, что эти пусковые установки могут поражать украинские траншеи и вести ответный огонь по украинским гаубицам и пусковым установкам. M1991 могли бы поражать Харьков, который расположен всего в 25 милях (40 км) от российско-украинской границы.