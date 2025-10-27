UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку

Фото: Радіодиктант щорічно об’єднує всіх навколо української мови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Початок об 11:00.

РБК-Україна розповідає, як можна долучитися, хто цього року читає текст та як надіслати свій варіант на перевірку.

Хто читатиме диктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови, - це щорічна подія, яка об’єднує всіх навколо української мови. 

Авторкою тексту цьогоріч стала Євгенія Кузнєцова - письменниця, перекладачка, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі" та нонфікшну "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст називатиметься "Треба жити!".

Читатиме диктант Наталія Сумська - акторка театру і кіно, народна артистка України.

Де слухати:

  • Українське Радіо та Радіо Культура;
  • "Суспільне Культура" (телебачення);
  • YouTube-канал Українського Радіо, Facebook "Суспільного";
  • застосунки suspilne.radio та "Дія".

Де писати:

Писати можна вдома, на роботі, у кав’ярні чи книгарні тощо.

Щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, культурні установи, освітні центри та різні компанії - тож варто стежити за оновленнями у своєму місті.

Водночас кожен може організувати власний майданчик, запросивши друзів чи колег. Традиційно до участі приєднуються й військові - навіть поблизу лінії фронту.

Як та куди надіслати на перевірку:

  • Паперовим листом: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);
  • Або онлайн: фото/скан тексту (.jpg, .png, .pdf тощо) на адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Нагадаємо, що минулого року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей із більш як 30 країн світу. Авторкою тексту була відома письменниця Оксана Забужко.

Раніше РБК-Україна розповідало цікаві факти про подію і які рекорди з Радіодиктанту були встановлені.

Також ми повідомляли, як львів'янка встановила національний рекорд з написання Радіодиктанту.

радіодиктантдень української писемности