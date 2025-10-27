Радіодиктант-2025: коли писати, де слухати та куди надсилати текст на перевірку

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Початок об 11:00.
РБК-Україна розповідає, як можна долучитися, хто цього року читає текст та як надіслати свій варіант на перевірку.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови, - це щорічна подія, яка об’єднує всіх навколо української мови.
Авторкою тексту цьогоріч стала Євгенія Кузнєцова - письменниця, перекладачка, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Драбина", "Вівці цілі" та нонфікшну "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст називатиметься "Треба жити!".
Читатиме диктант Наталія Сумська - акторка театру і кіно, народна артистка України.
Писати можна вдома, на роботі, у кав’ярні чи книгарні тощо.
Щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, культурні установи, освітні центри та різні компанії - тож варто стежити за оновленнями у своєму місті.
Водночас кожен може організувати власний майданчик, запросивши друзів чи колег. Традиційно до участі приєднуються й військові - навіть поблизу лінії фронту.
Нагадаємо, що минулого року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей із більш як 30 країн світу. Авторкою тексту була відома письменниця Оксана Забужко.
