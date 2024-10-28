Радіодиктант "Магія голосу" опубліковано. Перевірити свій текст може кожен
У понеділок, 28 жовтня, було опубліковано текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року "Магія голосу" для самоперевірки.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Текст радіодиктанту для самоперевірки
Текст для самостійної перевірки Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року під назвою "Магія голосу" традиційно оприлюднили на сайті "Українське радіо" у понеділок, 28 жовтня.
Цього року текст для радіодиктанту написала українська письменниця, літературознавиця, викладачка й активістка Оксана Забужко. Він був присвячений 100-річчю "Українського радіо" (яке відзначатимуть 16 листопада).
Зачитав текст український поет, музикант і військовослужбовець Павло Вишебаба.
Нижче пропонуємо ознайомитись із текстовою версією радіодиктанту та перевірити власні знання.
Магія голосу
Спочатку був "брехунець". З нього починався день: клац! – і пронизливе рокотання перших тактів "Реве та стогне…", а за ним примусово-бадьоре "Говорить Київ!" давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати.
Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами – на працю, і всіх нас об’єднує голос із радіо. Людський голос – то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. "Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс", – під це танґо й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський – не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносило і в сибірську пущу.
А в 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське "Динамо", Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі "своїми" і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією!
Згодом телевізор притупив нам на те слух.
Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою "Українського Радіо" у 2000 році - задля єднання навколо мови.
Відтоді він проводиться щороку й вже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців і знавців української мови з різних куточків світу.
Найактивнішими учасниками флешмобу є зазвичай школярі, студенти та викладачі навчальних закладів. Однак до радіодиктанту щороку долучаються люди різного віку та найрізноманітніших професій.
Цього року Всеукраїнський радіодиктант відбувся у п'ятницю, 25 жовтня - напередодні Дня української писемності та мови, який відзначали 27 жовтня.
До радіодиктанту традиційно долучились, крім інших, українські полярники та військовослужбовці. Українські бійці навіть показали, як писали радіодиктант у Курській області.
Читайте також, хто зі знаменитостей долучився до флешмобу.
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