Радиодиктант-2025: когда писать, где слушать и куда присылать текст на проверку

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится уже сегодня, 27 октября. Начало в 11:00.
РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться, кто в этом году читает текст и как прислать свой вариант на проверку.
Всеукраинский радиодиктант национального единства, посвященный Дню украинской письменности и языка, - это ежегодное событие, которое объединяет всех вокруг украинского языка.
Автором текста в этом году стала Евгения Кузнецова - писательница, переводчица, автор романов "Спросите Миечку", "Драбина", "Овцы цели" и нонфикшна "Язык-меч. Как говорила Советская империя". Текст будет называться "Надо жить!".
Читать диктант будет Наталья Сумская - актриса театра и кино, народная артистка Украины.
Писать можно дома, на работе, в кафе или книжном магазине и тому подобное.
Ежегодно к радиодиктанту приобщаются магазины, культурные учреждения, образовательные центры и различные компании - поэтому стоит следить за обновлениями в своем городе.
В то же время каждый может организовать собственную площадку, пригласив друзей или коллег. Традиционно к участию присоединяются и военные - даже вблизи линии фронта.
Напомним, что в прошлом году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек из более чем 30 стран мира. Автором текста была известная писательница Оксана Забужко.
Ранее РБК-Украина рассказывало интересные факты о событии и какие рекорды по Радиодиктанту были установлены.
Также мы сообщали, как львовянка установила национальный рекорд по написанию Радиодиктанта.