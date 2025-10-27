Радиодиктант-2025: когда писать, где слушать и куда присылать текст на проверку

Кто будет читать диктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства, посвященный Дню украинской письменности и языка, - это ежегодное событие, которое объединяет всех вокруг украинского языка.

Автором текста в этом году стала Евгения Кузнецова - писательница, переводчица, автор романов "Спросите Миечку", "Драбина", "Овцы цели" и нонфикшна "Язык-меч. Как говорила Советская империя". Текст будет называться "Надо жить!".

Читать диктант будет Наталья Сумская - актриса театра и кино, народная артистка Украины.

Где слушать:

Украинское Радио и Радио Культура;

"Суспільне Культура" (телевидение);

YouTube-канал Украинского Радио, Facebook "Суспільного";

приложения suspilne.radio и "Дія".

Где писать:

Писать можно дома, на работе, в кафе или книжном магазине и тому подобное.

Ежегодно к радиодиктанту приобщаются магазины, культурные учреждения, образовательные центры и различные компании - поэтому стоит следить за обновлениями в своем городе.

В то же время каждый может организовать собственную площадку, пригласив друзей или коллег. Традиционно к участию присоединяются и военные - даже вблизи линии фронта.

Как и куда отправить на проверку: