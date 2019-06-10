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"Радикальная партия" представила список кандидатов


Соответствующий список политическая сила утвердила в понедельник

"Радикальная партия" представила список кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В список партии на досрочные пардаментские выборы попали:

  • Олег Ляшко, лидер политической силы; 
  • Виктор Галасюк, народный депутат;
  • Андрей Лозовой, народный депутат;
  • Инга Маковецкая, заместитель главы Черновицкого облсовета;
  • Иван Савка,  нардеп из фракции "Народный фронт";
  • Олег Аверьянов, руководитель исполкома "Радикальной партии";
  • Сергей Скуратовский, руководитель Киевской областной организации партии;
  • Дмитрий Линько, народный депутат;
  • Алена Кошелева, народный депутат;
  • Виктор Вовк, народный депутат;
  • Алексей Ленский;
  • Георгий Логвинский, народный депутат.

Соответствующий список кандидатов политическая сила утвердила на своем съезде.

Также сегодня партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду. Кроме того, Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы.

Отметим, сегодняшний опрос КМИС показывает, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Второе место у партии "Оппозиционная платформа - За життя".

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