"Радикальна партія" оприлюднила список кандидатів на позачергових виборах у Верховну Раду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

До списку партії на дострокові парламентські вибори потрапили:

Олег Ляшко , лідер політичної сили;

, лідер політичної сили; Віктор Галасюк , народний депутат;

, народний депутат; Андрій Лозовий , народний депутат;

, народний депутат; Інга Маковецька , заступник голови Чернівецької облради;

, заступник голови Чернівецької облради; Іван Савка , нардеп з фракції "Народний фронт";

, нардеп з фракції "Народний фронт"; Олег Авер'янов , керівник виконкому "Радикальної партії";

, керівник виконкому "Радикальної партії"; Сергій Скуратівський , керівник Київської обласної організації партії;

, керівник Київської обласної організації партії; Дмитро Лінько, народний депутат;

народний депутат; Олена Кошелева , народний депутат;

, народний депутат; Віктор Вовк , народний депутат;

, народний депутат; Олексій Ленський, нардеп;

нардеп; Георгій Логвинський, народний депутат.

Також до першої двадцятки увійшли нардепи Валерія Заружко, Олег Купрієнко, Денис Силантьєв, керівник Волинської парторганізації Володимир Кравценюк, керівник Хмельницької обласної організації РПЛ Тетяна Зеленко, а також керівник Житомирської обласної організації РПЛ Сергій Крамаренко.

Відповідний список кандидатів політична сила затвердила на своєму з'їзді.

Також сьогодні партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко представила першу п'ятірку списку кандидатів від політсили на позачергових виборах у Верховну раду. Крім того, Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".

РБК-Україна писало, що в неділю, 9 червня, ВО "Свобода", Національний корпус, Правий сектор, Українська добровольча армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів оголосили про похід за загальним списком на позачергові парламентські вибори.

Зазначимо, сьогоднішнє опитування КМІС свідчить, що Якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Друге місце у партії "Опозиційна платформа - За життя".