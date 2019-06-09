Националисты идут на выборы единым списком
Фото: съезд украинских националистов (svoboda.org.ua)
Возглавляют список Тягнибок, Ярош, Билецкий, Тарасов и Кошулинский
В воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединения "Свобода".
Так, в первую двадцатку списка вошли:
- лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
- экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
- председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов.
- Заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский.
- актер театра и кино Богдан Бенюк.
- руководитель центрального штаба партии "Национальный Корпус" Родион Кудряшов.
- экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч.
- председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
- директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.
- народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко.
- экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив.
- лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий.
- председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук.
- историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов.
- экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.
- экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда.
- музыкант Арсений Билодуб.
- юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило.
- экс-председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.
Также сообщается, что националисты на выборы идут с программой "Украина - превыше всего!".
Ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" представила список на выборы. По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, а некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.