ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Националисты идут на выборы единым списком

Новости » Выборы 2019    09.06.2019 - 17:12
Националисты идут на выборы единым списком
Фото: съезд украинских националистов (svoboda.org.ua)

Возглавляют список Тягнибок, Ярош, Билецкий, Тарасов и Кошулинский

В воскресенье, 9 июня, ВО "Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединения "Свобода".

Так, в первую двадцатку списка вошли:

  1. лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.
  2. лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
  3. экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
  4. председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов.
  5. Заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский.
  6. актер театра и кино Богдан Бенюк.
  7. руководитель центрального штаба партии "Национальный Корпус" Родион Кудряшов.
  8. экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч.
  9. председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
  10. директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.
  11. народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко.
  12. экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив.
  13. лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий.
  14. председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук.
  15. историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов.
  16. экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.
  17. экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда.
  18. музыкант Арсений Билодуб.
  19. юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило.
  20. экс-председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.

Также сообщается, что националисты на выборы идут с программой "Украина - превыше всего!".

Ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" представила список на выборы. По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, а некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.

 

УДАР пойдет на выборы только по мажоритарке, - Кличко Крымские татары идут на выборы в составе шести партий, - Чубаров
Новости Украины Порошенко Зеленский националистывыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь