Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, - Энергоатом

Несмотря на то, что временно находящуюся под контролем оккупантов Запорожскую атомную электростанцию перевели на минимальный уровень мощности для обеспечения только собственных потребностей, радиационный фон на объекте остается в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение "Энергоатома".

"Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Так, радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне -8-12 мкР в час.

В ведомстве заверяют - это "соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции".