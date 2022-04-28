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Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі, - Енергоатом

Фото: Запорізька АЕС (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово знаходиться під контролем окупантів, перевели на мінімальний рівень потужності для забезпечення тільки власних потреб, радіаційний фон на об'єкті залишається в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення "Енергоатому".

"Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - в межах норми", - йдеться в повідомленні.

Так, радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні - 8-12 мкР за годину.

У відомстві запевняють - це "відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції".

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС. В результаті на станції спалахнула пожежа, станом на 07:00 ранку вогонь був погашений.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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