Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы, - МОЗ

Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины продолжает проверять радиационный фон на территории области после обстрела оккупантами местной АЭС. Уровень гамма фона не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что радиационный фон не превышает критические показатели и сохраняется на свойственном ему уровне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 4 марта, в ночь с 3 на 4 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.

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