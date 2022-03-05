Радіаційний фон на території Запорізької області перебуває в межах норми, - МОЗ

Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України продовжує перевіряти радіаційний фон на території області після обстрілу окупантами місцевої АЕС. Рівень гама фону не несе загрози життю й здоров’ю населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Відзначається, Що радіаційний фон не перевищує критичні показники та зберігається на властивому йому рівні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 4 березня, в ніч з 3 на 4 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.

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