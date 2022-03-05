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Радіаційний фон на території Запорізької області перебуває в межах норми, - МОЗ

Автор: Сергій Пишкін

Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України продовжує перевіряти радіаційний фон на території області після обстрілу окупантами місцевої АЕС. Рівень гама фону не несе загрози життю й здоров’ю населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Згідно з даними МОЗ:

  • м. Енергодар - 9.8-10 мкР/год;
  • м. Запоріжжя - 13-14 мкР/год;
  • смт. Кам'янка Дніпровська - 9.4-11.4 мкР/год;
  • м. Мелітополь - 11-14 мкР/год;
  • м. Василівка - 11-15 мкР/год;
  • м. Бердянськ - 11 мкР/год;
  • смт. Андріївка - 11.5-12 мкР/год.

Відзначається, Що радіаційний фон не перевищує критичні показники та зберігається на властивому йому рівні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 4 березня, в ніч з 3 на 4 березня, російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС.

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