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Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 12:32
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Ранее уровень загрязнения воздуха в 2-3 раза превышал норму

Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне отчуждения находится в пределах нормы. Об этом сообщили представители ГСЧС во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее уровень загрязнения воздуха в 2-3 раза превышал норму.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения от лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. В воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Кроме того, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что вечером 16 апреля в Киеве было зафиксировано чрезвычайно высокий уровень загрязнения воздуха. Уровень загрязнения в 2-3 раза превышал норму.

Также РБК-Украина писало, что загрязненный лесными пожарами воздух перемещается из Киева на территорию других областей. Загрязненные вредными веществами воздушные массы перемещаются на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

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