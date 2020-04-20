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Радіаційний фон в Києві і Чорнобильській зоні знаходиться в межах норми

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 12:32
Радіаційний фон в Києві і Чорнобильській зоні знаходиться в межах норми
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Раніше рівень забруднення повітря в 2-3 рази перевищував норму

Радіаційний фон у Києві та Чорнобильській зоні відчуження знаходиться в межах норми. Про це повідомили представники ДСНС під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше рівень забруднення повітря у 2-3 рази перевищував норму.

"Радіаційний фон в Києві, Київській області та зоні відчуження знаходиться в межах природних фонових значень", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння від лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. У повітрі зафіксовано перевищення норми вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту. При цьому радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться у межах норми.

Крім того, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомляв, що ввечері 16 квітня у Києві було зафіксовано надзвичайно високий рівень забруднення повітря. Рівень забруднення у 2-3 рази перевищував норму.

Також РБК-Україна писало, що забруднене лісовими пожежами повітря переміщується із Києва на територію інших областей. Забруднені шкідливими речовинами повітряні маси переміщуються на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

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