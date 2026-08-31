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В Раде сделали заявление о работе во время постоянных тревог в Киеве

15:29 31.08.2026 Пн
2 мин
Постоянные сирены не будут останавливать заседания
aimg Валерий Ульяненко
В Раде сделали заявление о работе во время постоянных тревог в Киеве Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
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Аппарат Верховной Рады принимает меры по обеспечению бесперебойной работы в здании парламента во время тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ВР.

"В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной Рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы Парламента в здании Верховной Рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5)", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 августа народный депутат Никита Потураев заявил в эфире Radio NV, что постоянные воздушные тревоги в Киеве усложняют полноценную работу парламента.

По его словам, обсуждаются два сценария дальнейших действий. Согласно одному из них, Верховная Рада планирует временный переезд в более безопасный объект.

Отметим, позже глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что парламент продолжит работать в здании Верховной Рады и переезжать в более безопасное место не планирует.

По его словам, нардепы не "отделяются от общества" и "не ищут для себя особых условий". Стефанчук отметил, что режим работы парламента будет определяться самой Радой, "в соответствии с потребностями государства и оценками безопасности у полномочных служб".

РБК-Украина также писало, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Кабмин готовит изменения для работы во время продолжительных воздушных тревог. Он добавил, что будут пересмотрены подходы к комендантскому часу.

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