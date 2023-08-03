У Раді не знали про поїздку Арістова на Мальдіви до скандалу в медіа, - Арахамія

"Зазвичай тригером є журналісти, бо ми не знали, я не знав як голова фракції, що Арістов літав на Мальдіви", - сказав політик.

Арахамія підтвердив, що надав допуск Арістову на поїздку до Вільнюса, де середині липня проходив саміт НАТО. Колишній нардеп відвідував саміт.

"Він у мене брав допуск на поїздку до Вільнюса, і він там був, я бачив фото, які він публікував. Він зустрічався з представниками оборонного комітету, і я подумав, що все гаразд. Я на нього чекаю на наступне засідання Верховної ради. Він туди прийшов", - наголосив парламентарій.

Голова фракції не виключає, що у Раді могли не дізнатися про відпочинок Арістова на елітному курорті, якби не журналістське розслідування, яке викликало скандал у мережі.

"Важко навіть уявити, що в когось вистачить розуму в такий складний для країни час їздити на Мальдіви. Це щиро обурило багатьох колег із фракції", - додав Арахамія.

Що цьому передувало

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов з сім'єю відпочивав в елітному готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.

Пізніше парламент позбавив Арістова депутатського мандата, а генеральний прокурор України оголосив колишньому нардепу підозру.

Печерський районний суд Києва 28 липня обрав запобіжний захід Арістову у вигляді особистого зобов’язання.

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