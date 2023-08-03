RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде не знали о поездке Аристова на Мальдивы до скандала в медиа, - Арахамия

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

В "Слуге народа" не знали о тайной поездке бывшего нардепа Юрия Аристова на Мальдивы. Инцидент получил огласку после журналистского расследования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Обычно триггером являются журналисты, потому что мы не знали, я не знал как глава фракции, что Аристов летал на Мальдивы", - сказал политик.

Арахамия подтвердил, что предоставил допуск Аристову на поездку в Вильнюс, где в середине июля проходил саммит НАТО. Бывший нардеп посещал саммит.

"Он у меня брал допуск на поездку в Вильнюс, и он там был, я видел фото, которые он публиковал. Он встречался с представителями оборонного комитета, и я подумал, что все хорошо. Я его ждал на следующее заседание Верховной рады. Он туда пришел", - подчеркнул парламентарий.

Глава фракции не исключает, что в Раде могли не узнать об отдыхе Аристова на элитном курорте, если бы не журналистское расследование, вызвавшее скандал в сети.

"Трудно даже представить, что у кого-то хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег из фракции", - добавил Арахамия.

Что этому предшествовало

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен за сутки.

Позже парламент лишил Аристова депутатского мандата, а генеральный прокурор Украины объявил бывшему нардепу подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 июля избрал меру пресечения Аристову в виде личного обязательства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияСлуга народаВерховная радавыезд за границу