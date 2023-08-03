В Раде не знали о поездке Аристова на Мальдивы до скандала в медиа, - Арахамия

"Обычно триггером являются журналисты, потому что мы не знали, я не знал как глава фракции, что Аристов летал на Мальдивы", - сказал политик.

Арахамия подтвердил, что предоставил допуск Аристову на поездку в Вильнюс, где в середине июля проходил саммит НАТО. Бывший нардеп посещал саммит.

"Он у меня брал допуск на поездку в Вильнюс, и он там был, я видел фото, которые он публиковал. Он встречался с представителями оборонного комитета, и я подумал, что все хорошо. Я его ждал на следующее заседание Верховной рады. Он туда пришел", - подчеркнул парламентарий.

Глава фракции не исключает, что в Раде могли не узнать об отдыхе Аристова на элитном курорте, если бы не журналистское расследование, вызвавшее скандал в сети.

"Трудно даже представить, что у кого-то хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег из фракции", - добавил Арахамия.

Что этому предшествовало

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов с семьей отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих там оценивается по меньшей мере в 100 тысяч гривен за сутки.

Позже парламент лишил Аристова депутатского мандата, а генеральный прокурор Украины объявил бывшему нардепу подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 июля избрал меру пресечения Аристову в виде личного обязательства.

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