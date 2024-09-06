У Раді заявили, що змушені підіймати податки в Україні
Верховна Рада змушена піднімати податки в Україні. Наразі відповідні для цього законопроекти дискутуються.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.
"З іншого боку, ми змушені піднімати податки, ці законопроекти дискутуються, один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидше прийняти, знайти консенсус у залі", - пояснив Корнієнко.
Він зауважив, що в даному законопроекті є дискутовні норми про військовий збір для ФОПів ІІІ групи
"Яка фактично буде платити не 800, а 900 з обороту, це підняття фактично на одну п'яту їх податку, але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять", - розповів він.
В Україні планують підвищити податки
Нагадаємо, що наприкінці цього літа фінансовий комітет схвалив законопроєкт, яким передбачено, що бюджет отримає 30 млрд гривень у 2024 році зі 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У наступному році це буде 127 з 340 млрд гривень.
Згідно з проектом, основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.
Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.
Однак 3 вересня Верховна Рада провалила голосування за проєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд гривень. Документ відправили на повторне перше читання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.