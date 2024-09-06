ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді заявили, що змушені підіймати податки в Україні

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 20:14
UA EN RU
У Раді заявили, що змушені підіймати податки в Україні Фото: віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Олійник, Каріна Левицька

Верховна Рада змушена піднімати податки в Україні. Наразі відповідні для цього законопроекти дискутуються.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"З іншого боку, ми змушені піднімати податки, ці законопроекти дискутуються, один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидше прийняти, знайти консенсус у залі", - пояснив Корнієнко.

Він зауважив, що в даному законопроекті є дискутовні норми про військовий збір для ФОПів ІІІ групи

"Яка фактично буде платити не 800, а 900 з обороту, це підняття фактично на одну п'яту їх податку, але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять", - розповів він.

В Україні планують підвищити податки

Нагадаємо, що наприкінці цього літа фінансовий комітет схвалив законопроєкт, яким передбачено, що бюджет отримає 30 млрд гривень у 2024 році зі 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У наступному році це буде 127 з 340 млрд гривень.

Згідно з проектом, основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.

Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Однак 3 вересня Верховна Рада провалила голосування за проєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд гривень. Документ відправили на повторне перше читання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ