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Рада провалила проєкт про збільшення податків на 30 млрд гривень

Україна, Вівторок 03 вересня 2024 14:04
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Рада провалила проєкт про збільшення податків на 30 млрд гривень Фото: Закон про підвищення податків провалили в Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада провалила голосування за проєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд гривень. Документ відправили на повторне перше читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт 11416-д підтримали лише 224 депутатів за необхідних 226.

Рада провалила проєкт про збільшення податків на 30 млрд гривень

Желеняк також оприлюднив результати голосування. Фракція "Слуга народу" дала лише 170 голосів з 233.

Рада провалила проєкт про збільшення податків на 30 млрд гривень

t.me/yzheleznyak

Проєкт про підвищення податків

Фінансовий комітет схвалив цей законопроєкт 29 серпня. Документом передбачено, що бюджет отримає 30 млрд гривень у 2024 році з 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У наступному році це буде 127 з 340 млрд гривень.

Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.

Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Планується запровадження військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати - тобто 800 гривень на місяць. Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Також передбачено підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) з 18% до 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

До питання про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% планують повернутися до другого читання. Зараз категорично проти НБУ та Мінфін.

Також планується встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Крім того, запроваджується місячна звітність за зарплатами. Це необхідно для економічного бронювання, яке можуть ввести вже цього року.

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