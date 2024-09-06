В Раде заявили, что вынуждены поднимать налоги в Украине

"С другой стороны, мы вынуждены поднимать налоги, эти законопроекты дискутируются, один из них не приняли, он пошел на повторное первое чтение, но я думаю, что возвращение в него норм о налогообложении доходов банков позволит быстрее принять, найти консенсус в зале", - объяснил Корниенко.

Он отметил, что в данном законопроекте есть дискутивные нормы о военном сборе для ФОП III группы

"Которая фактически будет платить не 800, а 900 с оборота, это поднятие фактически на одну пятую их налогу, но с другой стороны мы понимаем, что ФОПы никогда не платили военный сбор, здесь тоже надо справедливость какую-нибудь наводить. НДФЛ так же они не платят", - рассказал он.