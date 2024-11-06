У Раді заявили, що кілька пунктів плану перемоги "націлені" на Трампа: про що йдеться

Кравчук звернула увагу, що зустріч президента України Володимира Зеленського із Трампом у вересні була дуже важливою. Американський політик підтвердив, що між Росією та Україною має бути справедливий мир.

"Важливо також, що і у цих п'яти пунктах перемоги, зверніть увагу, там було кілька пунктів, які були націлені на республіканців та Трампа", - зазначила нардеп.

Вона запевнила, що один з пунктів, який стосується заміни американських військових у Європі на українців після завершення повномасштабної війни, "точно зацікавив Трампа".

"Це збігається, до речі, з тим, що Трамп говорив, що ось потрібно менше виділяти свої війська, щоб вони були на базах у Європі", - пояснила Кравчук.

Також, за її словами, другим пунктом є питання корисних копалин. Україна має рідкісні корисні копалини, зокрема літій. І якщо Росія захопить українські території, то Китай отримає доступ до таких корисних копалин. А в оточенні Трампа вважають КНР "найбільшим ворогом" для США.

Нардеп вважає, що такий прагматичний аргумент "дуже чітко сприймуть" республіканці.

"Тому, безумовно, ми і були готові працювати з будь-якою адміністрацією. Роботи точно буде не менше, а ще більше. І також зрозуміло, що Україна має збільшувати власне виробництво зброї, менше залежати від цих постачань", - додала Кравчук.

Вона звернула увагу, що Київ розраховує направити кредит у розмірі 50 млрд. доларів від країн G7 на виробництво власної зброї.