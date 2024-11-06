В Раде заявили, что несколько пунктов плана победы "нацелены" на Трампа: о чем речь

Кравчук обратила внимание, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в сентябре была очень важной. Американский политик подтвердил, что между Россией и Украиной должен быть справедливый мир.

"Важно также, что и в этих пяти пунктах победы, обратите внимание, там было несколько пунктов, которые были нацелены на республиканцев и Трампа", - отметила нардеп.

Она заверила, что один из пунктов, который касается замены американских военных в Европе на украинских после завершения полномасштабной войны, "точно заинтересовал Трампа".

"Это совпадает, кстати, с тем, что Трамп говорил, что вот нужно меньше выделять свои войска, чтобы они где-то были на базах в Европе", - объяснила Кравчук.

Также, по ее словам, вторым пунктом является вопрос полезных ископаемых. У Украины есть редкие полезные ископаемые, в том числе литий. И в случае, если Россия захватит украинские территории, то Китай получит к доступ к таким полезным ископаемым. А в окружении Трампа считают КНР "самым большим врагом" для США.

Нардеп считает, что такой прагматичный аргумент "очень четко воспримут" республиканцы.

"Поэтому, безусловно, мы и были готовы работать с любой администрацией. Работы точно будет не меньше, а еще больше. И также ясно, что Украина должна увеличивать собственное производство оружия, меньше зависеть от этих поставок", - добавила Кравчук.

Она обратила внимание, что Киев рассчитывает направить кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7 на производство собственного оружия.