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У Раді зареєстрували законопроект про збільшення відпусток та виплат військовим

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Україна, Понеділок 29 травня 2023 22:00
У Раді зареєстрували законопроект про збільшення відпусток та виплат військовим Фото: у Раді зареєстрували законопроект про збільшення відпусток та виплат військовим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про збільшення відпусток та виплат військовослужбовцям, підготовлений робочою групою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30-100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Також внесли норму по виплаті строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені й для військовослужбовців, які отримали травму під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК.

Курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 гривень на місяць.

Окрім того, згідно з документом, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами).

"Збільшення відпусток і виплати - це про справедливість і повагу до наших військових. Буду робити все, щоб парламент ухвалив цю ініціативу", - зазначив Гончаренко.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна Рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, у розмірі 30 тисяч гривень.

Однак голова НБУ Андрій Пишний заявив, що рішення Верховної Ради про повернення доплат усім військовим на рівні 30 тисяч гривень ускладнює переговори з МВФ, оскільки суперечить зобов’язанням української влади.

Пізніше стало відомо, що закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не будуть подавити на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створять робочу групу для розв'язання цих питань.

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