В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении отпусков и выплат военным

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об увеличении отпусков и выплат военнослужащим, подготовленный рабочей группой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Законопроект предусматривает выплату военнослужащим во время действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 30-100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров.

Также внесли норму по выплате срочникам в размере 6 тысяч гривен в месяц пропорционально времени прохождения военной службы.

Доплаты 6 тысяч грн в месяц предусмотрены и для военнослужащих, получивших травму во время ведения боевых действий, и зачисленных в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе, установленной ВВК.

Курсанты смогут получать дополнительные выплаты в размере 2350 гривен в месяц.

Кроме того, согласно документу, военные смогут получить 40 дней отпуска во время военного положения (30 дней ежегодного и 10 по семейным обстоятельствам).

"Увеличение отпусков и выплаты - это о справедливости и уважении наших военных. Буду делать все, чтобы парламент принял эту инициативу", - отметил Гончаренко.

Доплаты военным

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная Рада 10 апреля поддержала возвращение надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

Однако глава НБУ Андрей Пышный заявил, что решение Верховной Рады о возвращении доплат всем военным на уровне 30 тысяч гривен усложняет переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.

Позже стало известно, что закон о возврате доплат всем военным не будут подавить на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде создадут рабочую группу по решению этих вопросов.