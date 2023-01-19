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У Раді зареєстрували законопроект про заборону церков, які керуються з Росії

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Україна, Четвер 19 січня 2023 19:43
У Раді зареєстрували законопроект про заборону церков, які керуються з Росії Фото: у Раді зареєстрували законопроект про заборону церков, які керуються з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За словами Мельничука, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" внесений до реєстру під номером 8371.

Законопроект передбачає внесення змін до законів, якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Нагадаємо, прес-служба СБУ повідомила, що очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області постане перед судом. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну Росії проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН звинуватили Росію у погіршенні відносин між релігійними громадами.

Також ми писали, що КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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