У Раді зареєстрували законопроект про заборону церков, які керуються з Росії

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

Законопроект передбачає внесення змін до законів, якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" внесений до реєстру під номером 8371.

За словами Мельничука, законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.

Нагадаємо, прес-служба СБУ повідомила, що очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області постане перед судом. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну Росії проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН звинуватили Росію у погіршенні відносин між релігійними громадами.

Також ми писали, що КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

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