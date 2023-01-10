Митрополиту УПЦ МП загрожує 8 років за підтримку агресії Росії, його судитимуть
Перед судом постане очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Вказано, що обвинувальний акт направлено до суду.
"Митрополиту загрожує реальний термін покарання - до 8 років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни кордону України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як розповіли правоохоронці, на одному із сайтів РПЦ митрополит розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Силовики провели обшуки за місцем його проживання та у релігійних спорудах, де знайшли:
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
- прокремлівські агітки та літературу.
Згодом експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.
Наразі дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Нагадаємо, раніше ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за проросійський допис у Facebook.
Додамо, також СБУ повідомила, що провела обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях, знайшовши там агітаційні матеріали, пропаганду, російські прапори та склади окупантів.
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