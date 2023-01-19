В Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По словам Мельничука, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов.
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" внесен в реестр под номером 8371.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы, которыми делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, пресс-служба СБУ сообщила, что глава Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области предстанет перед судом. Как установило следствие, он публично оправдывал войну России против Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН обвинили Россию в ухудшении отношений между религиозными общинами.
Также мы писали, что КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название.
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