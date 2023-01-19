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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России

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Украина, Четверг 19 января 2023 19:43
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России Фото: в Раде зарегистрировали законопроект о запрете управляемых из России церквей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" внесен в реестр под номером 8371.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы, которыми делается невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, пресс-служба СБУ сообщила, что глава Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области предстанет перед судом. Как установило следствие, он публично оправдывал войну России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ООН обвинили Россию в ухудшении отношений между религиозными общинами.

Также мы писали, что КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название.

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