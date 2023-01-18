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В ООН звинуватили Росію у погіршенні відносин між релігійними громадами

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Нью Йорк, Середа 18 січня 2023 02:27
В ООН звинуватили Росію у погіршенні відносин між релігійними громадами Фото: Росія скликала Рада безпеки ООН (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Російська агресія проти України погіршила відносини між релігійними громадами.

Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ільзі Брандс-Керіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради безпеки.

Під час засідання Радбезу ООН, яке скликала Москва, вона зазначила, що російське вторгнення принесло найсерйозніші форми порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права у повсякденне життя людей в Україні.

"Напруженість між українськими громадами в Україні існувала десятиліттями. Відносини погіршилися після збройного нападу Російської Федерації на Україну", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ провели низку обшуків у церквах УПЦ МП. Там знайшли російські паспорти, склади пропагандистської літератури та пропуски окупантів.

Також ми писали, що 19 грудня прикордонники затримали на в'їзді до Києва священник УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти із росіянами.

Пізніше КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

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