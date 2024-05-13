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У Раді зареєстрували законопроект щодо передислокації військових частин

Україна, Понеділок 13 травня 2024 16:55
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У Раді зареєстрували законопроект щодо передислокації військових частин Фото: у Раді зареєстрували законопроект щодо передислокації військових частин (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді законопроект, який передбачає зміни механізму передислокації військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука та відповідний законопроект.

Проектом закону пропонується доповнити статтю 6 Закону України "Про Збройні сили України" новим абзацом, згідно з яким під час дії воєнного стану передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил до рівня з’єднання здійснюється за рішенням Генерального штабу ЗСУ за погодженням з Міністерством оборони України.

Зазначається, що законопроект розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України оновив виплати військовослужбовцям.

Також в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів - до 11 серпня 2024 року.

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