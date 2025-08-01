Раді запропонували ввести відстрочку для ще однієї категорії українців

Документ зареєстрував у парламенті Кабмін.

Законопроєктом пропонується запровадити нову підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Йдеться про військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану мали право на відстрочку, але добровільно підписали контракт на один рік військової служби і були звільнені після його закінчення.

Законопроєкт передбачає доповнення статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою нормою: такі громадяни не підлягають повторному призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби, якщо їх було звільнено з підстав, зазначених у статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (зокрема, після закінчення строку контракту або за станом здоров'я).