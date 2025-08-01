RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Раде предложили ввести отсрочку для еще одной категории украинцев

Иллюстративное фото: еще одна категория украинцев сможет получить отсрочку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отсрочку для украинцев в возрасте 18-25 лет, отслуживших по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 13574.

Документ зарегистрировал в парламенте Кабмин. 

Законопроектом предлагается ввести новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения имели право на отсрочку, но добровольно подписали контракт на один год военной службы и были уволены после его окончания.

Законопроект предусматривает дополнение статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой нормой: такие граждане не подлежат повторному призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, если они были уволены по основаниям, указанным в статье 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" (в частности, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья).

"Контракт 18-24"

Напомним, в этом году для молодых украинцев запустили программу "Контракт 18-24".

В рамках такой программы украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с отдельными подразделениями ВСУ. Если они отслужат год - получат вознаграждение в размере 1 млн гривен.

Только на этой неделе "Контракт 18-24" расширили. Теперь его могут подписать и те украинцы, которые хотят стать операторами дронов. Но они должны служить уже два года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВерховная радаВойна в УкраинеМобилизация в Украине