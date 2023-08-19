У Раді запропонували видворити росіян з Криму та заборонити територіальні поступки

У Верховній Раді хочуть законодавчо заборонити територіальні поступки РФ та видворити росіян з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови.

Проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради України щодо пріоритетних напрямів державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" було зареєстровано 18 серпня. Одним із його авторів значиться голова ВР Руслан Стефанчук.

Згідно з проектом постанови пропонується закріпити такі норми:

Жодних територіальних поступок

Припинення війни з РФ шляхом територіальних поступок - неприпустиме;

Відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення держсуверенітету - ключова умова завершення війни;

Формула миру президента України має стати підґрунтям для припинення війни, відновлення територіальної цілісності, звільненню всіх окупованих територій України, включно з Кримом, встановлення всеосяжної, справедливої та стійкої міжнародної безпеки, для гарантування безпеки у всьому регіоні.

Видворення росіян

Чорноморський флот Росії має бути виведено з території Криму з огляду на необхідність гарантування безпеки;

Усі регулярні та іррегулярні збройні формування Росії мають бути повністю виведені з території України;

Росіяни, які незаконно перемістилися на територію Криму з 2014 року, будуть видворені;

Доля колаборантів

Україна не визнає громадянство Росії, яке отримали мешканці окупованих українських територій автоматично або примусово;

Громадян України, які співпрацювали з окупаційною владою, проте не скоювали тяжких злочинів, можуть звільнити від кримінальної відповідальності;

Майбутнє Криму

У Криму можуть утворюватися військові, військово-цивільні адміністрації, тимчасові органи держвлади, а роботу представницьких органів та органів місцевого самоврядування відновлять після проведення виборів;

Міжнародна Кримська платформа має стати майданчиком гарантування безпеки в Азово-Чорноморському регіоні загалом, для сприяння деокупації Криму та відновленню територіальної цілісності України.

Крім того, законопроєкт має норми щодо відновлення діяльності незалежних медіа та громадських об'єднань у звільненому Криму, української системи освіти та захисту прав корінних народів України, зокрема, кримських татар.

Ситуація в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.

Крім того, 18 серпня у Криму лунали черги з великокаліберної зброї, а неподалік від Євпаторії виднівся дим.

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