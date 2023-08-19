В Раде предложили выдворить россиян из Крыма и запретить территориальные уступки

В Верховной Раде хотят законодательно запретить территориальные уступки РФ и выдворить россиян из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Проект постановления "О заявлении Верховной Рады Украины относительно приоритетных направлений государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя" был зарегистрирован 18 августа. Одним из его авторов значится председатель ВР Руслан Стефанчук.

Согласно проекту постановления предлагается закрепить следующие нормы:

Никаких территориальных уступок

Прекращение войны с РФ путем территориальных уступок - недопустимо;

Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Крыма и Севастополя, а также обеспечение госсуверенитета - ключевое условие завершения войны;

Формула мира президента Украины должна стать основой для прекращения войны, восстановления территориальной целостности, освобождения всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, установление всеобъемлющей, справедливой и устойчивой международной безопасности, для обеспечения безопасности во всем регионе.

Выдворение россиян

Черноморский флот России должен быть выведен с территории Крыма с учетом необходимости обеспечения безопасности;

Все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования России должны полностью выведены с территории Украины;

Россияне, незаконно переместившиеся на территорию Крыма с 2014 года, будут выдворены;

Судьба коллаборантов

Украина не признает гражданство России, полученное жителями оккупированных украинских территорий автоматически или принудительно;

Граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными властями, однако не совершали тяжких преступлений, могут освободить от уголовной ответственности;

Будущее Крыма

В Крыму могут образовываться военные, военно-гражданские администрации, временные органы госвласти, а работу представительных органов и органов местного самоуправления возобновят после проведения выборов;

Международная Крымская платформа должна стать площадкой обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе в целом для содействия деоккупации Крыма и восстановлению территориальной целостности Украины.

Кроме того, законопроект имеет нормы по возобновлению деятельности независимых медиа и общественных объединений в освобожденном Крыму, украинской системы образования и защиты прав коренных народов Украины, в частности, крымских татар.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в Крыму все учащаются взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

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