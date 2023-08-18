В Криму повідомляють про постріли та дим біля Євпаторії

В Криму лунають черги з великокаліберної зброї. Неподалік від Євпаторії видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"На косі Біляус з боку Євпаторії чути черги з великокаліберної зброї й видно дим, повідомляє наш підписник. Це сталося годину тому", - пише канал.

Варто відзначити, що наразі ні військове керівництво України, ні окупаційна так звана "влада" Криму жодним чином не коментували ситуацію.

Фото: Біля Євпаторії лунають постріли, видніється дим (t.me/Crimeanwind)

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.