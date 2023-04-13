У Раді запропонували саджати у в'язницю за депортацію українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Ініціатори законопроекту хочуть, щоб винні у насильницькому переміщенні осіб за межі території України отримували тюремний термін від 8 до 12 років.

При цьому, згідно з ініціативою, якщо відбулася депортація неповнолітнього українця, то максимальний термін хочуть збільшити до 15 років.

Автори документа зазначають, що наразі за депортацію в Україні не передбачено кримінальної відповідальності. Тому, на їхню думку, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу, оскільки такі правопорушення є загрозою для генофонду.