RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев

Иллюстративное фото: в Раде предложили сажать в тюрьму за депортацию украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за депортацию украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Инициаторы законопроекта хотят, чтобы виновные в насильственном перемещении лиц за пределы территории Украины получали тюремный срок от 8 до 12 лет.

При этом, согласно инициативе, в случае, если произошла депортация несовершеннолетнего украинца, то максимальный срок хотят увеличить до 15 лет.

Авторы документа отмечают, что сейчас за депортацию в Украине не предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, по их мнению, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, поскольку такие правонарушения представляют угрозу для генофонда.

Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.

Также мы писали, что 8 апреля Украине удалось вернуть более 30 детей, которых незаконно вывезли из страны россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиУголовный кодексВерховная радаВойна России против Украины