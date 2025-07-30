У Раді запропонували повністю заборонити в Україні електронні сигарети

У Верховній Раді запропонували заборонити виробництво, імпорт, продаж та обіг електронних сигарет, а також рідин і заправних контейнерів для них. На думку депутатів, вони несуть ризики для здоров’я, особливо серед молоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13548.
Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є повна заборона обігу електронних сигарет в Україні. Йдеться про припинення виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі цією продукцією.
У закон "Про заходи щодо попередження тютюнокуріння" пропонують внести нову статтю, яка прямо забороняє обіг електронних сигарет. Також змін зазнає закон про держрегулювання ринку алкоголю і тютюну: з нього планують виключити положення щодо ліцензування та обігу рідин для вейпів.
За даними Центру громадського здоров’я, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років вживають електронні вироби для куріння. Серед підлітків 13-15 років кожен п’ятий - активний користувач вейпів.
Автори законопроєкту наводять перелік речовин, які містяться в рідинах для електронних сигарет: ацетальдегід, акролеїн, формальдегід, діацетил, діетиленгліколь, важкі метали. На думку депутатів, вони нібито здатні викликати ураження легень, хвороби дихальних шляхів і навіть рак.
Серед пов’язаних із вейпінгом захворювань - нібито EVALI (пошкодження легень), ліпоїдна пневмонія, облітеруючий бронхіоліт та первинний спонтанний пневмоторакс. Деякі з них уже стали причиною смерті десятків людей у США, стверджують депутати, але не наводять джерела цієї інформації.
Попри заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім, контроль за цим в Україні залишається слабким. Підлітки без проблем купують вейпи, зокрема й нелегального походження, вважають депутати.
У низці країн - Індії, Таїланді, Сінгапурі, Бразилії - вейпи повністю заборонені. США та Австралія запровадили жорсткі обмеження після сплеску використання серед молоді. В Індії, наприклад, у 2018 році зафіксовано 78% зростання серед школярів, повідомляють стурбовані автори проєкту.
Законопроєкт пропонує:
Автори ініціативи заявляють, що використані картриджі й акумулятори забруднюють довкілля через вміст важких металів та пластику. А підроблені рідини, що містять невідомі домішки, є додатковим ризиком для життя.
За даними КМІС, у лютому-березні 2025 року 31% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня - 27%). Вживання тютюнових або нікотинових виробів помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 41%, серед жінок - 16%.
З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Він буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.
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