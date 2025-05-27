У Раді підготували революційну зміну в штрафах для водіїв

Надмірна швидкість є головною причиною смертей на дорогах. Депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 13314 .

Як зазначається в проєкті, зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год.

"Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", - йдеться в документі.

Законопроєктом пропонується встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Пропонується така градація:

>10 км/год - 340 грн

>20 км/год - 680 грн

>30 км/год - 1360 грн

>40 км/год - 1700 грн

>60 км/год - 2720 грн

>80 км/год - 3400 грн.

Смертність на дорогах

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, перевищення швидкості є порушенням, яке становить найбільшу небезпеку для життя та здоров'я людини на дорозі.

За даними Національної поліції України у 2024 році перевищення швидкості стало причиною:

смерті 1 770 людини із 3 202 загиблих внаслідок ДТП, що становить 55% випадків усіх смертей на дорогах;

травмування 12 624 людей із 32 023 травмованих внаслідок ДТП, що становить майже 40% усіх випадків травмування на дорогах.

Надмірна швидкість була основною причиною смертності та травмування внаслідок ДТП, як до, так і з початку повномасштабного вторгнення. За попередні 3 роки (з 2022 року 2024 рік) загальна кількість загиблих в ДТП сягнула 9046 людей. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною смерті у більш ніж половині випадків від усіх ДТП.

"Таким чином, щонайменше кожна друга смерть на дорозі стається внаслідок надмірної швидкості. Окрім того, за вказаний період 84 670 людина була травмована. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною травмування у майже 30% - 40% випадків від усіх ДТП", - йдеться в документі.

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори проєкту, за міжнародними дослідженнями, швидкість руху між 30 та 70 км/год має вирішальний вплив на ймовірність та наслідки скоєння ДТП, особливо коли йдеться про рух у населених пунктах, в якому беруть участь вразливі учасники дорожнього руху - пішоходи й велосипедисти.

Різниця у швидкості руху між 50 км/год та 70 км/год є незначною з точки зору водія, однак вона є вирішальним фактором між життям й смертю у випадку ДТП. Саме з цих причин в ЄС існує стандартне обмеження швидкості 50 км/год в населених пунктах (яке запровадила й Україна у 2019 році), а на вулицях, де є змішаний рух пішоходів й велосипедистів, обмеження швидкості часто складає 30 км/год або менше.

"В Україні ж, у сприйнятті українських водіїв, фактичне обмеження швидкості руху в містах й селах складає 70 км/год, адже до цього рівня штрафні санкції за це порушення відсутні", - йдеться в пояснювальній записці.