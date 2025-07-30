В Раде предложили полностью запретить в Украине электронные сигареты

В Верховной Раде предложили запретить производство, импорт, продажу и оборот электронных сигарет, а также жидкостей и заправочных контейнеров для них. По мнению депутатов, они несут риски для здоровья, особенно среди молодежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13548.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является полный запрет оборота электронных сигарет в Украине. Речь идет о прекращении производства, импорта, экспорта, оптовой и розничной торговли этой продукцией.
В закон "О мерах по предупреждению табакокурения" предлагают внести новую статью, которая прямо запрещает оборот электронных сигарет. Также изменениям подвергнется закон о госрегулировании рынка алкоголя и табака: из него планируют исключить положения о лицензировании и обороте жидкостей для вейпов.
По данным Центра общественного здоровья, более 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18-29 лет употребляют электронные изделия для курения. Среди подростков 13-15 лет каждый пятый - активный пользователь вейпов.
Авторы законопроекта приводят перечень веществ, которые содержатся в жидкостях для электронных сигарет: ацетальдегид, акролеин, формальдегид, диацетил, диэтиленгликоль, тяжелые металлы. По мнению депутатов, они якобы способны вызвать поражение легких, болезни дыхательных путей и даже рак.
Среди связанных с вейпингом заболеваний - якобы EVALI (повреждение легких), липоидная пневмония, облитерирующий бронхиолит и первичный спонтанный пневмоторакс. Некоторые из них уже стали причиной смерти десятков людей в США, утверждают депутаты, но не приводят источники этой информации.
Несмотря на запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, контроль за этим в Украине остается слабым. Подростки без проблем покупают вейпы, в том числе и нелегального происхождения, считают депутаты.
В ряде стран - Индии, Таиланде, Сингапуре, Бразилии - вейпы полностью запрещены. США и Австралия ввели жесткие ограничения после всплеска использования среди молодежи. В Индии, например, в 2018 году зафиксирован 78% рост среди школьников, сообщают обеспокоенные авторы проекта.
Законопроект предлагает:
Авторы инициативы заявляют, что использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за содержания тяжелых металлов и пластика. А поддельные жидкости, содержащие неизвестные примеси, являются дополнительным риском для жизни.
По данным КМИС, в феврале-марте 2025 года 31% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно - 27%). Употребление табачных или никотиновых изделий заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 41%, среди женщин - 16%.
С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента (DataMatrix кода). Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия, бутылку алкогольного напитка или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.