В Раді закликали змінити механізм газового ПСО

Треба переглянути механізм покладених на "Нафтогаз" спеціальних обовʼязків з постачання газу, бо він посилює фінансові проблеми компанії.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mind.ua .

"Механізм ПСО треба переглядати, оскільки він абсолютно неефективний та посилює фінансові проблеми "Нафтогазу". Прем’єр-міністр доручив Міненерго та держрегулятору (НКРЕКП) опрацювати питання, щоб прийняти обґрунтоване рішення", – повідомив Олексій Кучеренко.

Він наголосив, що це питання обговорювалося на засіданні Антикризового енергетичного штабу.

Кучеренко вважає, що відмова від механізму ПСО на постачання газу для виробників електроенергії не лише оздоровить газовий ринок та покращить фінансове становище "Нафтогазу", але й буде стимулом для українських газовидобувних компаній нарощувати видобуток.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" продавав газ промисловим клієнтам за демпінговими цінами, спричинивши багатомільярдні збитки.