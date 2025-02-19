ua en ru
Ср, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Раді закликали змінити механізм газового ПСО

Середа 19 лютого 2025 18:59
UA EN RU
В Раді закликали змінити механізм газового ПСО Фото: в Раді закликали змінити механізм газового ПСО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Треба переглянути механізм покладених на "Нафтогаз" спеціальних обовʼязків з постачання газу, бо він посилює фінансові проблеми компанії.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mind.ua.

"Механізм ПСО треба переглядати, оскільки він абсолютно неефективний та посилює фінансові проблеми "Нафтогазу". Прем’єр-міністр доручив Міненерго та держрегулятору (НКРЕКП) опрацювати питання, щоб прийняти обґрунтоване рішення", – повідомив Олексій Кучеренко.

Він наголосив, що це питання обговорювалося на засіданні Антикризового енергетичного штабу.

Кучеренко вважає, що відмова від механізму ПСО на постачання газу для виробників електроенергії не лише оздоровить газовий ринок та покращить фінансове становище "Нафтогазу", але й буде стимулом для українських газовидобувних компаній нарощувати видобуток.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" продавав газ промисловим клієнтам за демпінговими цінами, спричинивши багатомільярдні збитки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Верховна рада
NEWS
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри
DAILY
Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві