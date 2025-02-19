В Раде призвали изменить механизм газового ПСО

Надо пересмотреть механизм возложенных на "Нафтогаз" специальных обязанностей по поставке газа, потому что он усугубляет финансовые проблемы компании.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mind.ua .

"Механизм ПСО надо пересматривать, поскольку он абсолютно неэффективен и усиливает финансовые проблемы "Нафтогаза". Премьер-министр поручил Минэнерго и госрегулятору (НКРЭКУ) проработать вопрос, чтобы принять обоснованное решение", - сообщил Алексей Кучеренко.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании Антикризисного энергетического штаба.

Кучеренко считает, что отказ от механизма ПСО на поставку газа для производителей электроэнергии не только оздоровит газовый рынок и улучшит финансовое положение "Нафтогаза", но и будет стимулом для украинских газодобывающих компаний наращивать добычу.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" продавал газ промышленным клиентам по демпинговым ценам, вызвав многомиллиардные убытки.