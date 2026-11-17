Деталі звернення

У своєму звереннні парламентарі просять Кабінет Міністрів України зберегти в бюджетах сільських, селищних і міських територіальних громад у 2027 році 64% ПДФО та не вилучати кошти реверсної дотації до державного бюджету.

Ці пропозиції, зокрема, містяться в пунктах 2.17 та 2.18 бюджетних висновків до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік № 16000.

Верховна Рада схвалила їх 28 жовтня та доручила уряду опрацювати відповідні питання під час підготовки документа до другого читання.

Чому громадам важливо залишити кошти

У зверненні зазначається, що 64% ПДФО є одним із джерел фінансування додаткових повноважень, покладених на громади після початку повномасштабного вторгнення. Ці надходження також допомагають забезпечувати роботу комунальних підприємств, зокрема у сферах тепло- та водопостачання.

Додатковим викликом залишається заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах, яка, за даними звернення, становить 85 млрд гривень.

Окрему увагу депутати приділили реверсній дотації. Згідно з проєктом держбюджету на 2027 рік, у першому читанні передбачалося вилучити 19,2 млрд гривень із бюджетів 218 територіальних громад. Серед них 152 сільські та селищні громади.

"Після масового знищення великих об'єктів платників податків та значного зменшення податкових надходжень в цих громадах, кошти реверсу в доходах цих громад необхідно залишити в Держбюджеті - 2027 для попередження руйнації місцевої економіки", - зазначено у зверненні.

На думку авторів, вилучення цих коштів створить додатковий дефіцит місцевих бюджетів і може змусити громади скорочувати витрати на першочергові потреби, утримання комунальної інфраструктури та надання базових послуг.

Читайте також: Громадам залишать 19,4 млрд грн: Рада підтримала поправку Бакунця до Держбюджету-2027

Особливо вразливими можуть виявитися невеликі громади та громади прифронтових областей. Адже вони стикаються зі скороченням податкових надходжень, руйнуванням інфраструктури, відтоком населення та необхідністю фінансувати заходи цивільного захисту й ліквідацію наслідків російських атак, наголошують депутати.

Чого очікують від уряду

Депутати наголошують, що збереження цих надходжень дасть громадам змогу планувати видатки, утримувати комунальну інфраструктуру, реалізовувати проєкти відновлення та залучати інвестиції.

На їхню думку, щорічні зміни правил розподілу податкових надходжень і вилучення коштів створюють невизначеність для місцевого самоврядування та ускладнюють планування бюджетів.

Парламентарі просять уряд врахувати позицію Верховної Ради під час підготовки законопроєкту про Державний бюджет України на 2027 рік до другого читання.

Що кажуть в Асоціації міст України

Асоціація міст України підтримала депутатське звернення та закликала уряд зберегти 64% ПДФО і кошти реверсної дотації в бюджетах громад.