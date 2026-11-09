Громадам залишать 19,4 млрд грн: Рада підтримала поправку Бакунця до Держбюджету-2027

У Верховній Раді підтримали рішення про збереження 19,4 млрд грн коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах під час доопрацювання проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Ключовою стала поправка №872, подана народним депутатом Павлом Бакунцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення парламента.

Парламент скасував вилучення реверсної дотації для 218 громад

У початковому проєкті Держбюджету-2027 пропонувалося застосувати вилучення реверсної дотації для 218 громад, серед яких 152 - це селищні та сільські ради.

Загальний обсяг коштів, які планували вилучити з місцевих бюджетів, становив 19,4 млрд гривень.

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Поправку про припинення цього вилучення підписали майже 70 народних депутатів. Це рішення стало критично важливим для громад з усіх областей України в умовах повномасштабної війни та щоденних ворожих обстрілів, які призвели до знищення значної частини виробництв.

Як зазначається в обґрунтуванні до поправки, вилучення реверсної дотації загрожувало банкрутством окремим громадам, а для інших означало б вимушене згортання програм підтримки підприємництва й створення робочих місць.

Комітет Верховної Ради частково врахував поправку №872 Павла Бакунця, доручивши Кабінету Міністрів збалансувати її норми та забезпечити збереження реверсної дотації на місцях.

Під час розгляду законопроєкту №16000 про Державний бюджет-2027 спроба відхилити це рішення не мала успіху - за збереження коштів у громадах проголосували 284 народні депутати.

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Тепер Уряд зобов'язаний врахувати позицію парламентської більшості під час підготовки законопроєкту до другого читання, забезпечивши збереження цих коштів у місцевих бюджетах, зокрема через призупинення дії статей 99 і 100 Бюджетного кодексу України в цій частині.