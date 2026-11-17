Детали обращения

В своем обращении парламентарии просят Кабинет Министров Украины сохранить в бюджетах сельских, поселковых и городских территориальных громад в 2027 году 64% НДФЛ и не изымать средства реверсной дотации в государственный бюджет.

Эти предложения, в частности, содержатся в пунктах 2.17 и 2.18 бюджетных выводов к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год № 16000.

Верховная Рада одобрила их 28 октября и поручила правительству проработать соответствующие вопросы при подготовке документа ко второму чтению.

Почему громадам важно оставить средства

В обращении отмечается, что 64% ​​НДФЛ является одним из источников финансирования дополнительных полномочий, возложенных на громады после начала полномасштабного вторжения. Эти поступления также помогают обеспечивать работу коммунальных предприятий, в частности, в сферах тепло- и водоснабжения.

Дополнительным вызовом остается задолженность государства по компенсации разницы в тарифах, которая, по данным обращения, составляет 85 млрд гривен.

Особое внимание депутаты уделили реверсной дотации. Согласно проекту госбюджета на 2027 год, в первом чтении предполагалось изъять 19,2 млрд гривен из бюджетов 218 территориальных громад. Среди них 152 сельских и поселковых общины.

"После массового уничтожения крупных объектов налогоплательщиков и значительного уменьшения налоговых поступлений в этих громадах средства реверса в доходах этих громад необходимо оставить в Госбюджете - 2027 для предупреждения разрушения местной экономики", - говорится в обращении.

По мнению авторов, изъятие этих средств создаст дополнительный дефицит местных бюджетов и может заставить громады сокращать расходы на первоочередные нужды, содержание коммунальной инфраструктуры и предоставление базовых услуг.

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Особенно уязвимыми могут оказаться небольшие громады и громады прифронтовых областей. Поскольку они сталкиваются с сокращением налоговых поступлений, разрушением инфраструктуры, оттоком населения, необходимостью финансировать мероприятия гражданской защиты и ликвидацию последствий российских атак, отмечают депутаты.

Чего ждут от правительства

Депутаты подчеркивают, что сохранение этих поступлений позволит громадам планировать расходы, содержать коммунальную инфраструктуру, реализовывать проекты восстановления и привлекать инвестиции.

По их мнению, ежегодные изменения правил распределения налоговых поступлений и изъятия средств создают неопределенность для местного самоуправления и усложняют планирование бюджетов.

Парламентарии просят правительство учесть позицию Верховной Рады при подготовке законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2027 год ко второму чтению.

Что говорят в Ассоциации городов Украины

Ассоциация городов Украины поддержала депутатское обращение и призвала правительство сохранить 64% НДФЛ и средства реверсной дотации в бюджетах громад.