Щоб уникнути банкрутства: АМУ закликає зберегти реверсні кошти громад у держбюджеті-2027

Руйнування бізнесу посилює ризики для громад

"Реверс - це коли у громад, які самі заробляють і не потребують дотацій, вилучають кошти, тому що вважають, що вони забагато заробили", - пояснила Оксана Продан.

Вона зауважила, що в останні місяці в Україні зруйновано багато великого бізнесу, і всі ці підприємства платити податки не будуть, але розрахунок реверсу буде здійснюватися, начебто вони там є.

"Якщо не залишити реверсні кошти в громадах, вони будуть штучно доведені до банкрутства. Цього в жодному разі не можна допускати", - наголосила радниця Кличка.

Продан також зазначила, що пропозиції асоціації підтримала більшість народних депутатів. Тепер всі муніципалітети сподіваються, що Мінфін під час підготовки проєкту закону про держбюджет до другого читання врахує цю позицію АМУ і парламентарів.

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Вона подякувала народним депутатам, які розуміють проблему і виступили єдиним фронтом за збереження коштів у громадах.