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У Раді закликали уряд призначити керівників "Нафтогазу" та "Енергоатому" до зими

11:23 25.08.2026 Вт
2 хв
Ключові держенергокомпанії напередодні зими досі очолюють виконувачі обов'язків
aimg Сергій Новіков
У Раді закликали уряд призначити керівників "Нафтогазу" та "Енергоатому" до зими Нафтогаз та інші держенергокомпанії мають отримати керівників до зими (фото: GettyImages)
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Уряд має взяти на себе відповідальність і призначити повноцінних керівників стратегічних державних енергетичних компаній напередодні опалювального сезону.

Як пише РБК-Україна, про це заявив у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

У своєму дописі до Дня Незалежності замглави комітету Ради зазначив, що напередодні опалювального сезону держава має активніше виконувати свої функції як власник стратегічних енергетичних компаній, а уряд - брати безпосередню відповідальність за їхню роботу.

"Може, державі як акціонеру вже час почати керувати своїми державними компаніями, а уряду брати відповідальність на себе", - написав він у Facebook у неділю.

За словами депутата, напередодні зими, яку влада називає однією з найскладніших, ключові підприємства енергетичного сектору досі очолюють лише виконувачі обов’язків.

Серед них він назвав найбільшого виробника електроенергії "Енергоатом", відповідальний за газозабезпечення населення "Нафтогаз", головну державну теплогенеруючу компанію "Центренерго", державні обленерго у п’яти областях, три з яких прифронтові, а також одержавлений нафтопереробний завод "Укртатнафта".

Кучеренко наголосив, що держава має припинити перекладати відповідальність на наглядові ради та посилатися на них, "коли треба приховати власну нерішучість".

"Стовпи енергобезпеки країни не можуть не мати керівників в такий період", - зазначив він.

Депутат переконаний, що відповідальність за проходження опалювального сезону має нести безпосередньо уряд та прем'єр-міністр особисто.

Як повідомлялося раніше, колишню прем'єрку Юлію Свириденко розглядають кандидатом на посаду голови "Нафтогазу".

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