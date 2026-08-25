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В Раде призвали правительство назначить руководителей "Нафтогаза" и "Энергоатома" до зимы

11:23 25.08.2026 Вт
2 мин
Ключевые госэнергокомпании накануне зимы до сих пор возглавляют исполняющие обязанности
aimg Сергей Новиков
В Раде призвали правительство назначить руководителей "Нафтогаза" и "Энергоатома" до зимы Нафтогаз и другие госэнергокомпании должны получить руководителей до зимы (фото: GettyImages)
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Правительство должно взять на себя ответственность и назначить полноценных руководителей стратегических государственных энергетических компаний в преддверии отопительного сезона.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

В своем сообщении ко Дню Независимости замглавы комитета Рады отметил, что накануне отопительного сезона государство должно активнее выполнять свои функции как владелец стратегических энергетических компаний, а правительство - брать непосредственную ответственность за их работу.

"Может, государству как акционеру пора начать руководить своими государственными компаниями, а правительству брать ответственность на себя", - написал он в Facebook в воскресенье.

По словам депутата, накануне зимы, которую власти называют одной из самых сложных, ключевые предприятия энергетического сектора до сих пор возглавляют только исполняющие обязанности.

Среди них он назвал крупнейшего производителя электроэнергии "Энергоатом", ответственный за газоснабжение населения "Нафтогаз", главную государственную теплогенерирующую компанию "Центрэнерго", государственные облэнерго в пяти областях, три из которых прифронтовые, а также государственный нефтеперерабатывающий завод "Укртатнафта".

Кучеренко подчеркнул, что государство должно прекратить переводить ответственность на наблюдательные советы и ссылаться на них, "когда нужно скрыть собственную нерешительность".

"Столпы энергобезопасности страны не могут не иметь руководителей в такой период", - отметил он.

Депутат убежден, что ответственность за прохождение отопительного сезона должно нести непосредственно правительство и премьер-министр лично.

Как сообщалось ранее, бывший премьер Юлия Свириденко рассматривается кандидатом на должность главы "Нафтогаза".

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