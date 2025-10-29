У Раді з'явився новий депутат від "Слуги народу": що про нього відомо

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу" під № 151", - йдеться у повідомленні.

ЦВК отримала постанову Верховної Ради, що засвідчує дострокове припинення повноважень народної депутатки України Анни Колісник.

Її обрали на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

Що відомо про Дмитра Слинька

За даними руху "Чесно", Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", був безпартійним.

З 2019 року працював помічником нардепки Євгенії Кравчук, а у 2020 році - у штаті партії "Слуга народу".

До політики Слинько був журналістом: працював на "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював із журналами "Фокус" та "Кореспондент".